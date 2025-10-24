Quarto Grado torna con i casi Poggi e Paganelli

Sarà ancora una volta il caso Garlasco il tema al centro della nuova puntata di Quarto Grado, il programma dedicato alla cronaca nera in onda questa sera, venerdì 24 ottobre, in prima serata su Rete 4, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anticipazioni e ospiti del 24 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento, la trasmissione curata da Siria Magri torna sul delitto di Chiara Poggi. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, uccisa il 13 agosto 2007. Gli inquirenti cercano di capire se l’intreccio di soldi e potere che sta alla base del cosiddetto ‘ sistema Pavia ‘ possa riscrivere la verità della trama del giallo di Garlasco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarto Grado torna con i casi Poggi e Paganelli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rivelazioni in arrivo. #QuartoGrado, in prima serata su Rete 4 - facebook.com Vai su Facebook

"Solo chi non ha frequentato aule di Giustizia può pensare che una persona affronti un interrogatorio senza una preparazione" L'ex Pm Carmen Pugliese a #Quartogrado sul caso Garlasco - X Vai su X

Quarto Grado, anticipazioni della puntata di stasera 24 ottobre - Torna l'appuntamento del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Si legge su corrieredellumbria.it

Quarto Grado, anticipazioni di venerdì 10 ottobre: nuovi sviluppi sui casi Garlasco e Resinovich - Stasera su Rete 4 alle 21:30 nuova puntata di Quarto Grado: aggiornamenti su Garlasco e Liliana Resinovich, documenti inediti e analisi scientifiche. Lo riporta atomheartmagazine.com

Garlasco, il "Sistema Pavia" può riscrivere il giallo? Temi e ospiti di Quarto Grado - Stasera, venerdì 24 ottobre 2025, alle 21:30 su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. Scrive msn.com