Quarto Grado torna con i casi Garlasco e Paganelli | anticipazioni e ospiti di stasera venerdì 24 ottobre 2025

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata di oggi, 24 ottobre 2025, gli sviluppi su due tra i dossier più discussi degli ultimi anni: il delitto di Garlasco e l’omicidio di Pierina Paganelli. Indice. Quarto Grado 24 ottobre 2025 anticipazioni Caso Garlasco: il “sistema Pavia” e la pista su Andrea Sempio. Caso Pierina Paganelli: attesa per un possibile faccia a faccia in aula. Ospiti in studio e in collegamento.. Perché questa puntata è da non perdere. Dove e quando vedere Quarto Grado. FAQ Quarto Grado 24 ottobre 2025 anticipazioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

