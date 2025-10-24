Quarto Grado la genetista di Sempio | Il Dna sotto le unghie? Può essere suo

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di Milano per "un'ispezione corporale", in cui sono state prese le misurazioni antropometriche di tutte le parti del corpo in virtù di una attività fortemente voluta dalla consulente della Procura di Pavia, la professoressa Cristina Cattaneo, nella puntata di Quarto Grado, su Rete 4, si parla anche del "super testimone" che avrebbe smentito la paternità del famoso scontrino del parcheggio.    Ma anche delle evidenze scientifiche a partire dalla leva da cui è scaturita la nuova inchiesta della procura di Pavia, ossia del materiale genetico trovato sulle dita di Chiara Poggi e che secondo la difesa di Alberto Stasi sarebbe del nuovo indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

quarto grado la genetista di sempio il dna sotto le unghie pu242 essere suo

© Iltempo.it - Quarto Grado, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie? Può essere suo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quarto Grado, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie? Può essere suo" - Nel giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di Milano per "un'ispezione corporale", in cui sono state prese le misurazioni antropometriche di tutte le parti del ... iltempo.it scrive

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali - Il delitto di Garlasco questa sera a Quarto Grado con le anticipazioni sugli argomenti che potrebbero essere trattati durante la puntata ... Lo riporta ilsussidiario.net

quarto grado genetista sempioDelitto di Garlasco/ Lite Nuzzi-Garofano: “Generale, lei ha lasciato Sempio perchè in imbarazzo!” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con la lite fra il conduttore Gianluigi Nuzzi e il Generale Garofano sulla consulenza a Sempio ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Quarto Grado Genetista Sempio