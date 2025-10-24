Nel giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di Milano per "un'ispezione corporale", in cui sono state prese le misurazioni antropometriche di tutte le parti del corpo in virtù di una attività fortemente voluta dalla consulente della Procura di Pavia, la professoressa Cristina Cattaneo, nella puntata di Quarto Grado, su Rete 4, si parla anche del "super testimone" che avrebbe smentito la paternità del famoso scontrino del parcheggio. Ma anche delle evidenze scientifiche a partire dalla leva da cui è scaturita la nuova inchiesta della procura di Pavia, ossia del materiale genetico trovato sulle dita di Chiara Poggi e che secondo la difesa di Alberto Stasi sarebbe del nuovo indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quarto Grado, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie? Può essere suo"