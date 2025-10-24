Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 24 ottobre 2025

Tpi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di  Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Chi indaga sta cercando di capire se l’intreccio di soldi e potere che è alla base del cosiddetto ‘ sistema Pavia’ possa riscrivere la verità della trama del giallo di Garlasco. 🔗 Leggi su Tpi.it

quarto grado anticipazioni e ospiti di oggi 24 ottobre 2025

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 ottobre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado: ospiti e anticipazioni di venerdì 17 ottobre - 30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. Secondo 361magazine.com

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado, anticipazioni della puntata di stasera 24 ottobre - Torna l'appuntamento del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Da corrieredellumbria.it

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2025 - Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Quarto Grado Anticipazioni Ospiti