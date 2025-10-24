Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 24 ottobre 2025

. Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Chi indaga sta cercando di capire se l’intreccio di soldi e potere che è alla base del cosiddetto ‘ sistema Pavia’ possa riscrivere la verità della trama del giallo di Garlasco. 🔗 Leggi su Tpi.it

