Quarant' anni con l' ex il lavoro insieme a lui le liti | Luciana si era rifatta una vita ed era finalmente felice | Il video dell' agguato

Luciana Ronchi aveva condiviso con Luigi Morcaldi anche la gestione di un bar pizzeria. Insieme dal 1978, la crisi nel 2012. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Quarant'anni con l'ex, il lavoro insieme a lui, le liti: «Luciana si era rifatta una vita ed era finalmente felice» | Il video dell'agguato

Luciana Ronchi, uccisa dall'ex marito Morcaldi: 40 anni insieme, il lavoro condiviso, poi le liti e l'odio di lui per l'uomo che «si è preso tua madre e la mia vita» - La donna, 62 anni, aveva condiviso con Luigi Morcaldi anche la gestione di un bar pizzeria alla Bovisa.

