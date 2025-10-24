Quantum Universe 2025 la fisica quantistica e la cosmologia approdano ad Avellino
Per celebrare i 100 anni della nascita della meccanica quantistica, dal 27 al 31 ottobre 2025, il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino diventerà il cuore pulsante della fisica delle interazioni fondamentali e della cosmologia, con la prima edizione della conferenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
@int24mrclassassociation World Championship in @fragliavelamalcesine NOD @antoniosquizzatoatleta NOD Para @antoniosquizzatoatleta NOD Para @davidedimaria.sail Powered by Quantum Sails
Nuova intervista, stavolta in inglese, sul Premio Nobel per la Fisica di quest'anno https://youtu.be/HY5GSy47cQM?feature=shared… (Quantum physics meets my accent. That's what I call entanglement.)
Il Nobel per la fisica 2025 va a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per le osservazioni quantistiche su scala macroscopica - Il riconoscimento per la scoperta dell'effetto tunnel macroscopico e la quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico ... Si legge su wired.it
Il Nobel per la fisica 2025 consacra il calcolo quantistico. I vincitori Clarke, Devoret e Martinis - Il tema del quantum computing sta attirando crescente attenzione anche nei mercati finanziari ... Da milanofinanza.it