Quanto sono brutte le reti da pollaio per mascherare il pavè

«Ma quanto so' brutte ste' reti da polli!». Claudio, che prende il treno tutti i giorni alla stazione Tuscolana, non è certo il solo romano a odiarle. La foto che ci ha inviato mostra una porzione di asfalto recintato con una rete arancione da cantiere all'altezza di piazza Camillo Finocchiaro Aprile. «Apprezzo che sia stato evitato il peggio e impedito ai pedoni di inciamparci, ma quelle maglie arancioni non se possono vedè». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quanto sono brutte le reti da pollaio per mascherare il pavè

