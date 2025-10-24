Quanto sono brutte le reti da pollaio per mascherare il pavè

«Ma quanto so' brutte ste' reti da polli!». Claudio, che prende il treno tutti i giorni alla stazione Tuscolana, non è certo il solo romano a odiarle. La foto che ci ha inviato mostra una porzione di asfalto recintato con una rete arancione da cantiere all'altezza di piazza Camillo Finocchiaro Aprile. «Apprezzo che sia stato evitato il peggio e impedito ai pedoni di inciamparci, ma quelle maglie arancioni non se possono vedè».  Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

