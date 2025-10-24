Quando torna l' ora solare | lancette indietro di un' ora tra sabato e domenica Ferma in Ue da 7 anni la riforma del cambio

Torna l’ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette dell’orologio torneranno indietro di un’ora. Nei sette mesi di ora legale che stanno per chiudersi, secondo Terna, c'è stato un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Mentre è caduta nell’oblio da sette anni, come un orologio fermo, la proposta della Commissione europea di abolire l’avvicendamento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

