Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Soelden 2025 | orario preciso n di pettorale tv streaming
Sofia Goggia sarà il faro dell’Italia nel gigante di Soelden, prova che aprirà la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00 sul ghiacciaio del Rettenbach, dove incomincerà l’intensa stagione invernale che condurrà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse bergamasca si cimenterà tra le porte larghe in terra austriaca, dove spera di ben figurare da specialista delle discipline veloci. Federica Brignone e Marta Bassino sono assenti per infortunio e dunque ci si affiderà in particolar modo alla 32enne, che ha tutte le carte in regola per ben figurare. 🔗 Leggi su Oasport.it
