Venerdì 24 ottobre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Città del Messico andranno in scena le prove libere del GP del Messico per quanto riguarda la F1, a Sepang spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Malesia per la MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due sessioni di prove libere per la F1 in vista delle qualifiche di domani, mentre in terra asiatica si disputeranno le prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (24 ottobre): orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma TV8 e Sky