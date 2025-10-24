C’è un modo di viaggiare che l’Italia sta riscoprendo, un’esperienza che rifiuta la frenesia dei collegamenti veloci per abbracciare il tempo dilatato del paesaggio che scorre. Mentre il mondo corre verso destinazioni sempre più lontane, sempre più in fretta, una nuova iniziativa ferroviaria collega Roma a Siena attraverso la Val d’Orcia, riportando in vita l’antica arte del viaggio contemplativo. Non è nostalgia fine a se stessa, ma la riscoperta di un ritmo che permette di vedere ciò che normalmente sfugge dai finestrini dell’alta velocità. Il fascino delle carrozze che hanno attraversato un’epoca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Quando il viaggio lento diventa lusso: il treno storico che riscopre la Toscana