Quando il palo si trasforma in assistman | il gol del Mainz è unico!
L’azione del vantaggio del Mainz contro lo Zrinjski Mostar è una piccola opera d’arte: una trama di passaggi orizzontali che smonta la difesa e libera Weiper davanti alla porta spalancata. L’attaccante tedesco, però, decide di complicarsi la vita — prima centra il palo, poi, sulla respinta, insacca. In sostanza, un. dialogo calcistico con il palo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
