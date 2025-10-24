Quando il palo si trasforma in assistman | il gol del Mainz è unico!

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azione del vantaggio del Mainz contro lo Zrinjski Mostar è una piccola opera d’arte: una trama di passaggi orizzontali che smonta la difesa e libera Weiper davanti alla porta spalancata. L’attaccante tedesco, però, decide di complicarsi la vita — prima centra il palo, poi, sulla respinta, insacca. In sostanza, un. dialogo calcistico con il palo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

quando il palo si trasforma in assistman il gol del mainz 232 unico

© Gazzetta.it - Quando il palo si trasforma in "assistman": il gol del Mainz è unico!

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Palo Trasforma Assistman Gol