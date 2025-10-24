Quando i minatori si fermano la Russia trema | la crepa che può logorare Putin

Nel Kuzbass, cuore minerario della Siberia, il ronzio continuo dei compressori si interrompe sempre più spesso. Le miniere chiudono, i salari arrivano in ritardo, e il carbone – una volta simbolo di forza e stabilità – si trasforma in segno di debolezza. Gli operai non protestano ancora apertamente, ma nelle città del bacino si respira una tensione sorda. Gli ultimi dati sulla produzione nel Kuzbass parlano di un calo di oltre il 6 % nel primo semestre dell’anno, mentre le imprese denunciano margini in negativo e difficoltà crescenti a mantenere i livelli occupazionali. La crisi del carbone, aggravata dalle sanzioni internazionali, sta erodendo uno dei pilastri economici su cui il Cremlino ha costruito il proprio consenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

