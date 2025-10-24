Quando gioca Jannik Sinner a Parigi? Tempi stretti e possibili giorni di riposo dopo Vienna

Jannik Sinner domani giocherà le semifinali dell’ATP 500 di Vienna, ed in caso di successo dovrà poi disputare il match dell’ultimo atto il giorno successivo, domenica 26 ottobre. La prossima settimana, invece, l’azzurro sarà impegnato nell’ ATP Masters 1000 di Parigi. Il torneo francese prevede un tabellone a 56 giocatori, quindi l’azzurro potrà usufruire di un bye all’esordio, che vuol dire almeno un giorno di riposo tra finale austriaca e secondo turno transalpino: i sedicesimi, infatti, saranno spalmati tra martedì 28 (4 match) e mercoledì 29 ottobre (i restanti 12). A seguire, invece, si giocherà a ritmo serrato, con un turno al giorno: ottavi giovedì 30, quarti venerdì 31, semifinali sabato 1° novembre e finale domenica 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

