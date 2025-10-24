Quando gioca Jannik Sinner a Parigi? Tempi stretti e possibili giorni di riposo dopo Vienna
Jannik Sinner domani giocherà le semifinali dell’ATP 500 di Vienna, ed in caso di successo dovrà poi disputare il match dell’ultimo atto il giorno successivo, domenica 26 ottobre. La prossima settimana, invece, l’azzurro sarà impegnato nell’ ATP Masters 1000 di Parigi. Il torneo francese prevede un tabellone a 56 giocatori, quindi l’azzurro potrà usufruire di un bye all’esordio, che vuol dire almeno un giorno di riposo tra finale austriaca e secondo turno transalpino: i sedicesimi, infatti, saranno spalmati tra martedì 28 (4 match) e mercoledì 29 ottobre (i restanti 12). A seguire, invece, si giocherà a ritmo serrato, con un turno al giorno: ottavi giovedì 30, quarti venerdì 31, semifinali sabato 1° novembre e finale domenica 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bufera dopo le parole di Bruno Vespa su Jannik Sinner: «Non è italiano, parla tedesco e non gioca con la nazionale». Sui social esplode la polemica tra chi difende il campione e chi invece si schiera dalla parte del giornalista. - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner non gioca la Coppa Davis: delusione per i tifosi e i commenti di Panatta e Pietrangeli Vai su X
Quando gioca Jannik Sinner a Parigi? Tempi stretti e possibili giorni di riposo dopo Vienna - Jannik Sinner domani giocherà le semifinali dell'ATP 500 di Vienna, ed in caso di successo dovrà poi disputare il match dell'ultimo atto il giorno ... oasport.it scrive
Sinner, il tabellone di Parigi: esordio con Michelsen o Bergs, Musetti o Zverev in semifinale - Mentre il tennista azzurro festeggiava oggi, venerdì 24 ottobre, la vittoria contro Alexander Bublik nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, volando così ... Come scrive msn.com
ATP Parigi, il tabellone di Jannik Sinner: gli avversari dal 1° turno alla finale - Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 del main draw di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Parigi: l'azzurro, dato che il tabellone è a 56 ... Secondo oasport.it