Una giornata da Davis azzurra: passata, presente e - si spera anche futura. A Vienna ieri il tabellone sembrava averlo fatto apposta, con i nostri eroi sul campo centrale a darsi il cambio, mentre a Roma il presidente del Coni Buonfiglio chiudeva il caso Sinner: «Basta con il gossip: Jannik prima di dare una risposta l'avrà valutata e se ha deciso così prendiamo atto. Spero di conoscerlo presto, mi auguro che gli altri mantengano alto l'onore italiano anche senza di lui». Punto (speriamo), tanto che un segnale l'ha dato subito Matteo Berrettini, uscito vincitore da un super match contro Norrie (7-6, 6-7, 6-4, adesso avrà De Minaur) nel quale ha ritrovato sprazzi da fenomeno: «Sono molto orgoglioso di me: ci ho messo il cuore e non mi sono tirato indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quando c'è il derby, Sinner sa solo vincere. Ma applausi a Cobolli