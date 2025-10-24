Quali controlli fare dopo il parto in presenza di diabete gestazionale?

Gravidanzaonline.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno dottore, durante la gravidanza ho avuto il diabete gestazionale e ora, a distanza di un 4 mesi dal parto, ho paura che possa trasformarsi in diabete vero e proprio. Cosa bisogna fare dopo il diabete gestazionale? Ci sono dei controlli da fare nel tempo dopo il parto? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

quali controlli fare dopo il parto in presenza di diabete gestazionale

© Gravidanzaonline.it - “Quali controlli fare dopo il parto in presenza di diabete gestazionale?”

Leggi anche questi approfondimenti

Controlli straordinari a Barriera di Milano dopo ultime violenze - Sono in corso a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città, controlli straordinari del territorio dopo i recenti fatti violenti avvenuti nella zona. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Fare Dopo Parto