Buongiorno dottore, durante la gravidanza ho avuto il diabete gestazionale e ora, a distanza di un 4 mesi dal parto, ho paura che possa trasformarsi in diabete vero e proprio. Cosa bisogna fare dopo il diabete gestazionale? Ci sono dei controlli da fare nel tempo dopo il parto? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quali controlli fare dopo il parto in presenza di diabete gestazionale?”