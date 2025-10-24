Quale indirizzo email indicare nella domanda al concorso docenti PNRR3 | PEC privato o scuolaistruzioneit? Pillole di Question Time

Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa agli aspetti tecnici della presentazione della domanda per il concorso PNRR. Un focus particolare è stato posto su: la necessità di possedere una PEC personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

