‘Qualcosa fanno’ | le intercettazioni choc sul caso Piersanti Mattarella ex prefetto Filippo Piritore ai domiciliari
Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni danno nuovo impulso alla vicenda. Un uomo sotto pressione, preoccupato, con il timore che qualcosa possa accadere. È questo il ritratto di Filippo Piritore, ex prefetto oggi (venerdì 24 ottobre) agli arresti domiciliari con l’accusa di aver depistato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso da Cosa Nostra il 6 gennaio 1980. A far precipitare la posizione giudiziaria del 72enne, già funzionario di polizia, sono le intercettazioni che mostrano un uomo consapevole di essere al centro di un’inchiesta pesante e intimorito dalle mosse della Procura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Troppe coincidenze sulla divulgazione delle intercettazioni relative al caso #Osimhen. Intrecci che fanno riflettere su quanto questa inchiesta abbia un valore mediatico superiore a quello giuridico ? https://napolinetwork.com/editoriali/caso-osimhen-plusvale - X Vai su X
Sette anni fa il blitz dei carabinieri dopo intercettazioni e appostamenti notturni. L’investigatore: “Fra i rifiuti quintali di ossa”. E molte bare venivano bruciate assieme - facebook.com Vai su Facebook
Intercettazione choc col suo medico, Crocetta si sospende - sospende dalla sua carica dopo le polemiche per un'intercettazione, pubblicata dall'Espresso, nella quale il suo medico, Matteo Tutino, parlando di Lucia Borsellino ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it