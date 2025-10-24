Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni danno nuovo impulso alla vicenda. Un uomo sotto pressione, preoccupato, con il timore che qualcosa possa accadere. È questo il ritratto di Filippo Piritore, ex prefetto oggi (venerdì 24 ottobre) agli arresti domiciliari con l’accusa di aver depistato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso da Cosa Nostra il 6 gennaio 1980. A far precipitare la posizione giudiziaria del 72enne, già funzionario di polizia, sono le intercettazioni che mostrano un uomo consapevole di essere al centro di un’inchiesta pesante e intimorito dalle mosse della Procura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Qualcosa fanno’: le intercettazioni choc sul caso Piersanti Mattarella, ex prefetto Filippo Piritore ai domiciliari