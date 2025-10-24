Qualcomm lancia Snapdragon 6s Gen 4 la prima CPU della serie a 4 nm
Nelle scorse ore l'offerta di Qualcomm si è arricchita con il processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
Qualcomm acquisisce Arduino e lancia UNO Q, la scheda con AI e Linux integrati - X Vai su X
Qualcomm e MediaTek stanno valutando la possibilità di cambiare il fornitore dei chip a 2nm passando da TSMC a Samsung. I dettagli e le motivazioni. - facebook.com Vai su Facebook
Qualcomm rinnova i midrange con lo Snapdragon 6s Gen 4 - Qualcomm presenta lo Snapdragon 6s Gen 4, che migliora le prestazioni di CPU e GPU per gli smartphone Android economici. Si legge su msn.com
Qualcomm lancia Snapdragon 6 Gen 3, il nuovo SoC di fascia media - Qualcomm ha appena ampliato il suo portafoglio di soluzioni mobile di fascia media con l'annuncio del nuovo Snapdragon 6 Gen 3, una piattaforma che promette di elevare l'esperienza d'uso degli ... hwupgrade.it scrive
Qualcomm lancia Snapdragon 7 Gen 4: più potenza e IA per la fascia media - Qualcomm ha ufficialmente presentato oggi il nuovo Snapdragon 7 Gen 4, l'ultima aggiunta alla serie 7 del produttore americano. Segnala hwupgrade.it