Qual è l’eroina che rappresenterà tutte nel 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie per il premio letterario iO Donna Eroine d’oggi

C ome ogni anno le libraie si sono messe in gioco per scegliere l’eroina letteraria che le rappresenterà tutte nel 2025. Le nostre libraie hanno candidato le loro protagoniste preferite per il premio letterario iO Donna “Eroine d’oggi”. Ecco i 12 titoli e le autrici. “La levatrice di Nagyrév” di Sabrina Zuccato (Marsilio) Un’eroina oscura. Perché anche di buio a volte abbiamo bisogno. Per salvarcene. “Clementina” di Giuliana Salvi (Einaudi) Ispirata alla bisnonna dell’autrice, man mano nei ragionamenti delle sue lezioni Clementina maturerà le sue convinzioni femministe. Leggi anche › Premio letterario iO Donna “Eroine d’Oggi” 2025, i libri selezionati dalle libraie “Ogni cosa è per Giulia” di Lucia Tancredi (Ponte alle Grazie) Giulia Schucht è una intellettuale, una musicista che viene dall’est e che si innamora di Antonio Gramsci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

