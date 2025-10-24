Putin si sta incartando nel suo tatticismo? Forse sì; perché lo zar non ha concesso a Trump un serio tavolo di mediazione?

Putin così sta indisponendo il presidente americano; sta rafforzando la posizione dell’Europa (cioé dell’asse Francia-Gran Bretagna, con Germania e Italia a seguito) e soprattutto sta assumendo sempre più la posizione di subalternità rispetto alla Cina Che senso ha l’atteggiamento tattico di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Putin si sta incartando nel suo tatticismo? Forse sì; perché lo zar non ha concesso a Trump un serio tavolo di mediazione?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ingegno e l'innovazione ucraina hanno fatto passare a Trump la smania di telefonare a Putin. Di Paola Peduzzi - facebook.com Vai su Facebook

Putin: «L’Europa si sta militarizzando, ma si ricordi la storia» - Il presidente russo alla vigilia del suo viaggio in Cina tesse le lodi di Xi Jinping «un vero leader» e non cita mai gli Stati Uniti. Riporta lettera43.it

Putin è malato? Il cancro, il Parkinson, il visto gonfio e i tremori: mistero sulla salute. «In Cina sorretto da due persone». Come sta davvero - Vladimir Putin è tornato sotto i riflettori, ma stavolta gli occhi del mondo non guardano solo il suo ruolo politico: scrutano il suo corpo. Come scrive ilmessaggero.it

Putin elogia Trump: "Sta facendo sforzi efficaci" - Putin elogia Trump: "Sta facendo sforzi efficaci" Alla viglia del vertice è intervenuto anche il presidente russo Putin che ha lodato Trump per i suoi sforzi per la pace. Come scrive rainews.it