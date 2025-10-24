Putin | Sanzioni Usa? Atto ostile ma senza effetti | Trump | Vedremo tra sei mesi | L' Ue frena sugli asset russi | Decideremo a dicembre

Zelensky: "Bruxelles ci assicura aiuti finanziari per due anni". La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo. Aerei russi violano lo spazio aereo lituano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti" | Trump: "Vedremo tra sei mesi" | L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Putin: sanzioni Usa un atto ostile. Se si useranno i #Tomahawk , la reazione sarà dirompente - #Ucraina #Russia - facebook.com Vai su Facebook

Putin invia petrolio in Siria, in barba alle sanzioni. Navi della flotta fantasma continuano a fare la spola verso Banias. L'affare del greggio a basso costo vale anche per Damasco. Di @Gambluca - X Vai su X

Cina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile» - Le nuove sanzioni di Donald Trump contro le aziende petrolifere russe hanno prodotto un primo effetto: lo stop degli acquisti delle compagnie statali cinesi, come detto. Segnala ilmessaggero.it

Putin, 'le sanzioni degli Usa sono un atto ostile' - Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- ansa.it scrive

Putin: 'Le sanzioni sono un atto ostile'. 'La risposta ai raid Tomahawk sarebbe schiacciante' - "Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- Segnala ansa.it