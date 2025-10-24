Putin | Sanzioni Usa? Atto ostile | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | L' Ue frena sugli asset russi | Decideremo a dicembre

Zelensky: "Bruxelles ci assicura aiuti finanziari per due anni". Aerei russi violano lo spazio aereo lituano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Sanzioni Usa? Atto ostile" | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre"

