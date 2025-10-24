Putin | Sanzioni Usa? Atto ostile | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | L' Ue frena sugli asset russi | Decideremo a dicembre

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025

Zelensky: "Bruxelles ci assicura aiuti finanziari per due anni". Aerei russi violano lo spazio aereo lituano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

putin sanzioni usa atto ostile la cina sospende gli acquisti di petrolio russo l ue frena sugli asset russi decideremo a dicembre

Putin: "Sanzioni Usa? Atto ostile" | La Cina sospende gli acquisti di petrolio russo | L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre"

putin sanzioni usa attoL’ira di Putin contro gli Usa: “Dall’America un atto ostile”. Petrolio russo, stop della Cina -  Pechino dopo le sanzioni della Casa Bianca non acquisterà il greggio del Cremlino ... quotidiano.net scrive

putin sanzioni usa attoPutin, 'le sanzioni degli Usa sono un atto ostile' - Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- Da ansa.it

putin sanzioni usa attoPutin: 'Le sanzioni sono un atto ostile'. 'La risposta ai raid Tomahawk sarebbe schiacciante' - "Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- Si legge su ansa.it

