' Putin ha 1000 anni è immortale e viaggia nel tempo la prova nella somiglianza con personaggi vissuti nel corso dei secoli' l' ultima teoria sullo zar
I tratti somatici di alcuni militari russi fotografati nel 1920 e nel 1941 ricordano molto quelli del Presidente russo, c'è chi nota una somiglianza anche con il protagonista del "Ritratto dei coniugi Arnolfini" dipinto nel 1434 Secondo una nuova teoria, Vladimir Putin potrebbe essere un viag.
Il coming out filo Putin del direttore del Sole. Il direttore del @sole24ore Fabio Tamburini ha fatto coming out stasera al @Tg2Post, commentando la minacciosa nota rivolta oggi dall'ambasciatore russo al governo italiano.
VIDEO #Trump ci riprova con #Putin . #Orban: psicosi bellica in #Europa , 6.800 miliardi per armi in 10 anni.
Il Compleanno di Putin: Lavoro e Dialoghi Internazionali in un Giorno Speciale - Il compleanno di Putin si distingue per importanti incontri diplomatici e un'attività lavorativa intensa, evidenziando il suo ruolo di leader influente sulla scena internazionale.
«A Vladimir Putin servono altri 100 anni per vincere la guerra in Ucraina: la Russia ha perso un milione di soldati in soli 10 mesi» - Vladimir Putin sta pagando costi altissimi per progressi ridotti sul campo di battaglia e la vittoria 'classica' appare ...
Guerra bloccata, Putin ha bisogno di un secolo per vincere: l'analisi - Vladimir Putin sta pagando costi altissimi per progressi ridotti sul campo di ...