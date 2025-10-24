Putin avverte Trump | Sanzioni sono atto ostile siamo aperti al dialogo missili Tomahawk? Se attaccati la nostra risposta sarà schiacciante

Vladimir Putin si dice pronto al dialogo diplomatico nonostante il vertice di Budapest sia saltato pochi giorni dopo l'annuncio del tycoon. Per il capo russo, né le sanzioni europee e americane, né lo spauracchio dei missili Tomahawk decideranno le sorti del conflitto "Nessun Paese che si ris. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Putin avverte Trump: "Sanzioni sono atto ostile, siamo aperti al dialogo, missili Tomahawk? Se attaccati la nostra risposta sarà schiacciante"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Putin avverte Trump: “Le sanzioni sono un atto ostile, reagiremo ai Tomahawk” - X Vai su X

#Ucraina, la Polonia avverte: “se #Putin ci sorvola potremmo arrestarlo” - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo strappo Trump-Putin dopo le sanzioni americane - Nuovo strappo tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l’annuncio delle nuove sanzioni americane contro i Rosneft e Lukoil. Secondo lapresse.it

Scontro Trump-Putin su sanzioni e petrolio. La Cina taglia i flussi, il nodo India. L’ira dello zar e la replica del Presidente Usa - Anche l'India, la maggior acquirente di greggio russo trasportato via mare, è pronta a ridurre drasticamente l ... Scrive firstonline.info

Guerra Ucraina, scontro Trump-Putin su petrolio, lo zar: “Sanzioni atto ostile". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, scontro Trump- Da tg24.sky.it