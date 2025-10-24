Putin avverte Trump | Sanzioni sono atto ostile siamo aperti al dialogo missili Tomahawk? Se attaccati la nostra risposta sarà schiacciante

Vladimir Putin si dice pronto al dialogo diplomatico nonostante il vertice di Budapest sia saltato pochi giorni dopo l'annuncio del tycoon. Per il capo russo, né le sanzioni europee e americane, né lo spauracchio dei missili Tomahawk decideranno le sorti del conflitto "Nessun Paese che si ris. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Putin avverte Trump: "Sanzioni sono atto ostile, siamo aperti al dialogo, missili Tomahawk? Se attaccati la nostra risposta sarà schiacciante"

