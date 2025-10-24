Pure Soumahoro boccia la sinistra sui migranti | E’ fuori dalla realtà Ho alcune idee comuni con Meloni sul piano Mattei
Smentisce perfino di essere di sinistra. “Lo dice lei.”. E la boccia sui migranti, fino al punto di lodare il Piano Mattei per l’Africa. Il deputato Aboubakar Soumahoro, ex stella nascente del gruppo Avs di Fratoianni e Bonelli, poi caduto in disgrazia dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto, nella gestione dei migranti, la moglie e la suocera, in una intervista al “Foglio” confessa tutta la sua distanza politica dallo schieramento politico che lo fece eleggere in Parlamento con tanto di pugnetto alzato e stivali sporchi di fango mostrati come simbolo degli operai rappresentati. Soumahoro rinnega la sinistra sui migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
