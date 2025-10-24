Pure Merz sbotta sul green | Adesso basta

Laverita.info | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cancelliere tedesco striglia l’Europarlamento: «Errore fatale mantenere la norma sulla due diligence. Inaccettabile ignorare la competitività». Meloni vede Ursula per chiedere sostegno all’auto. E i leader europei premono per spostare gli obiettivi al 2040. 🔗 Leggi su Laverita.info

pure merz sbotta sul green adesso basta

© Laverita.info - Pure Merz sbotta sul green: «Adesso basta»

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Pure Merz Sbotta Green