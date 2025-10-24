' ' Può resistere a un attacco nucleare' ' | in Germania è in vendita il primo bunker fai da te
In Germania sta crescendo a dismisura la domanda di rifugi privati in caso di guerra convenzionale, o peggio, nucleare. Questa particolare tendenza di mercato è infatti alimentata dal timore che possa presto esplodere un conflitto tra l'Unione europea e la Russia con esiti imprevedibili. In un contesto del genere gli affari di BSSD Defence, una società con sede a Berlino che costruisce " sistemi di stanze di protezione " per applicazioni private, aziendali e militari, stanno andando a gonfie vele. Cosa offre BSSD Defence? Oltre a una gamma di apparecchiature per la sicurezza domestica, vende " stanze antipanico pop-up " a circa 20mila euro ma anche bunker completi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
