Punto alluvione Commissione lavori e bilancio
Una commissione congiunta bilancio e lavori pubblici sugli interventi effettuati e da fare, in seguito all’alluvione del 2 novembre 2023 a Seano. La richiesta è stata protocollata dalle forze di opposizione di Carmignano e la presidenza del consiglio ha accordato lo svolgimento della commissione per lunedì 27 ottobre alle 18,45 in sala consiliare. "Visto l’avvicinarsi della seconda ricorrenza della devastante alluvione del 2 novembre 2023 - scrivono nella richiesta i consiglieri Belinda Guazzini (Senso Civico), Angela Castiello (centro destra per Carmignano), Giovanni Sardi, Federica Bini e Eleonora Torrini (FdI) - anche alla luce degli allagamenti avvenuti negli ultimi due anni a seguito delle piogge, abbiamo protocollato la richiesta di una commissione congiunta lavori pubblici e bilancio per conoscere gli interventi effettuati e in via di esecuzione sul nostro territorio oltre ai costi sostenuti e le relative competenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it
