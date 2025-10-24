Punteggio titoli domanda concorso docenti PNRR3 | il sistema non lo mostra in automatico ma è bene fare i conti Pillole di Question Time
Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato trattato un aspetto pratico della compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Un focus particolare è stato posto su: la visualizzazione del punteggio al momento della compilazione della domanda e l’assenza di un calcolo automatico da parte del sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
