Punteggio titoli domanda concorso docenti PNRR3 | il sistema non lo mostra in automatico ma è bene fare i conti Pillole di Question Time

Punteggio titoli domanda concorso docenti PNRR3 | il sistema non lo mostra in automatico ma è bene fare i conti

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato trattato un aspetto pratico della compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Un focus particolare è stato posto su: la visualizzazione del punteggio al momento della compilazione della domanda e l’assenza di un calcolo automatico da parte del sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

