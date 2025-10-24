Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nel tardo pomeriggio per un pullman di linea nel territorio di Torrepalazzo poco dopo lo svincolo per Campobasso procedendo verso Benevento. Il mezzo mentre stava circolando ha improvvisamente preso fuoco probabilmente per un’avaria. A bordo erano presenti circa 20 passeggeri e uno di questi, forse nel tentativo di rompere il finestrino e poter scappare, si sarebbe ferito ad una mano. Soltanto tanta paura per gli altri occupanti che sono riusciti prontamente a scendere. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando Provinciale che attraverso l’ausilio di un’autobotte hanno domato le fiamme anche se il mezzo è andato completamente distrutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Pullman a fuoco alle porte di Benevento: tanta paura tra i passeggeri, un ferito