puglianello domenica visite senologiche e ginecologiche gratuite

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 26 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso Villa Marchitto, si terrà una giornata di visite senologiche e ginecologiche gratuite promossa dall’ associazione Sannio Donna O.D.V. Benevento, con il patrocinio del Comune di Puglianello. L’iniziativa, dedicata alla memoria della Sig.ra Giovanna Pucella, è rivolta ai soli residenti del Comune e rappresenta un importante momento di sensibilizzazione e prevenzione in ambito sanitario. Le visite saranno effettuate dal dott. Luciano Palladino, senologo, e dalla dott.ssa Annalisa De Blasio, ginecologa.   “ Un’iniziativa di grande valore sociale e umano – dichiarano il sindaco Francesco Maria Rubano e il consigliere delegato alla Sanità Antonello De Lucia – che conferma l’attenzione costante della nostra amministrazione verso la salute e il benessere dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

