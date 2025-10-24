Puglia pop | in lista a sinistra con Decaro la cugina del cantautore Achille Lauro

Note pop nella afona campagna elettorale pugliese, spenta dal consolidato vantaggio del centrosinistra sui conservatori. Salgono i decibel però della coalizione di Antonio Decaro: il candidato governatore del campo extra large, dopo aver scelto come slogan “Tutta la Puglia” mutuando il ritornello sanremerese della hit di Gabri Ponte, ora ha schierato nella sua lista civica “Per la Puglia” anche una parente di un popolare cantante. Si candida al consiglio regionale Maria Filippa Digiesi, detta Maria Pina, cugina di Achille Lauro. Se il profilo Instagram della Digiesi è pieno di foto con il parente star di X Factor, l’artista - assicurano fonti vicine alla candidata - non sarà parte della contesa delle regionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Puglia pop: in lista a sinistra con Decaro la cugina del cantautore Achille Lauro

