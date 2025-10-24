Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: GIUNTA 23 OTTOBRE: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI EMERGENZA IDRICA La Giunta ha adottato il “Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile”, condiviso con Acquedotto Pugliese. Con questo provvedimento si dichiara lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica nel comparto potabile per il 2025 – 2026. La attuale situazione di disponibilità presso sorgenti e invasi a servizio del sistema gestito da Acquedotto Pugliese SpA, complessivamente al di sotto del 50% della media degli ultimi 10 anni e non rappresenta garanzia di soddisfacimento del fabbisogno potabile del territorio pugliese nei prossimi mesi, definendosi quindi una condizione emergenziale conclamata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, acqua: dichiarato lo stato di emergenza Giunta regionale