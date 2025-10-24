Puff Daddy si è svegliato con un coltello alla gola Se sei accusato di qualcosa di sessuale la prigione non è un bel posto dove stare | le rivelazioni del Daily Mail

“ Puff Daddy si è svegliato con un coltello alla gola. Non so se abbia respinto l’aggressore o se siano arrivate le guardie, so solo che è successo”. A rivelarlo al Daily Mail è il produttore Charlucci Finney, che ha raccontato lo sventato agguato notturno ai danni dell’amico Sean Combs. Il rapper statunitense, che sta scontando quattro anni di reclusione per trasporto di persone a fini di prostituzione, è detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Carcere dove ha subito la plateale intimidazione. “Se quell’uomo avesse voluto fare del male a Sean, ci sarebbe voluto solo un secondo per tagliargli la gola e ucciderlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

