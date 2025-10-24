Psicologi nelle scuole pugliesi | ok a emendamento del M5S per l' Ordine passo importante

Donatella Loiacono, componente del gruppo di lavoro per la psicologia scolastica dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi pugliesi, ha commentato la misura varata dalla Regione Puglia che prevede contributi economici alle istituzioni scolastiche interessate ad attivare o rafforzare i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il benessere psicologico a scuola è un optional Nelle scuole italiane si parla di educazione emotiva, di inclusione e di progetti di prevenzione, ma il benessere psicologico continua a essere trattato come un extra. Gabriele Raimondi, psicologo scolastico con - facebook.com Vai su Facebook

Ddl contro educazione sessuale nelle scuole, psicologi pugliesi: "Ricadute sociali profonde" https://ift.tt/89ANjKO https://ift.tt/Mw2NFU8 - X Vai su X

Puglia, potenziamento al sostegno psicologico: contributi alle scuole Assessorato regionale all'Istruzione - L’Assessorato regionale all’Istruzione e Diritto allo Studio annuncia il potenziamento dei servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, ... Scrive noinotizie.it

GIOVANI Psicologi pugliesi e di altre regioni: “L’educazione sessuo-affettiva a scuola non è un rischio, ma una risorsa” - affettiva adeguata all’età e basata su evidenze scientifiche contribuisce al benessere psicologico. Come scrive statoquotidiano.it

Ok a psicologo a scuola, fondi per 10 milioni nel 2025 - Arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti nelle scuole. Come scrive ansa.it