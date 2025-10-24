Provincia di Latina la Cisl Fp firma accordo | ecco tutti i punti
Si è svolto oggi un tavolo in Provincia a Latina in cui è stato ottenuto un importante risultato: la Cisl Fp ha siglato l’accordo decentrato che prevede il potenziamento del Fondo delle risorse stabili per un valore complessivo di 135.000 euro, di cui 75.000 euro destinati a misure di welfare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
