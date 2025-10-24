protezione civile al via il nuovo piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

A seguito dell’approvazione del nuovo piano provinciale per la ricerca di persone scomparse – edizione 2025, adottato con decreto del prefetto Luca Rotondi in data 3 luglio, si è ritenuto indispensabile pianificare un’esercitazione sul campo (Field Exercise-FX) di rilevanza provinciale. La Provincia di Bergamo, tramite il suo servizio di Protezione Civile, d’intesa con la Prefettura e con tutti gli enti coinvolti nel piano provinciale ha organizzato un’esercitazione provinciale sul campo nei giorni 24 e 25 ottobre 2025, il cui obiettivo è duplice: da un lato, testare l’efficacia dei modelli di intervento e l’interoperabilità tra i diversi enti e le amministrazioni; dall’altro, aggiornare le conoscenze del territorio e verificare l’adeguatezza delle risorse disponibili per la gestione di situazioni di crisi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

