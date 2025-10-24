Protezione Civile al via il nuovo piano provinciale per la ricerca di persone scomparse
A seguito dell’approvazione del nuovo piano provinciale per la ricerca di persone scomparse – edizione 2025, adottato con decreto del prefetto Luca Rotondi in data 3 luglio, si è ritenuto indispensabile pianificare un’esercitazione sul campo (Field Exercise-FX) di rilevanza provinciale. La Provincia di Bergamo, tramite il suo servizio di Protezione Civile, d’intesa con la Prefettura e con tutti gli enti coinvolti nel piano provinciale ha organizzato un’esercitazione provinciale sul campo nei giorni 24 e 25 ottobre 2025, il cui obiettivo è duplice: da un lato, testare l’efficacia dei modelli di intervento e l’interoperabilità tra i diversi enti e le amministrazioni; dall’altro, aggiornare le conoscenze del territorio e verificare l’adeguatezza delle risorse disponibili per la gestione di situazioni di crisi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Venti forti al Centro-Sud Venerdì $24ottobre $allertaGIALLA meteo-idro in Campania e in Calabria. Leggi l’avviso meteo del $23ottobre bit.ly/43zXYgy$protezionecivile - X Vai su X
“Chi c’è dietro la Protezione Civile” Dietro la Protezione Civile ci sono donne e uomini che ogni giorno lavorano o fanno volontariato per la sicurezza di tutti noi. La Festa della Protezione Civile è il modo migliore per incontrarli, scoprire le loro storie e conoscer - facebook.com Vai su Facebook
A Concesio inaugurato il nuovo magazzino della Sevac - La struttura della Squadra ecologica volontari antincendio e Protezione civile si trova in via Giovanni Falcone. Riporta giornaledibrescia.it
Presentazione del nuovo piano di Protezione civile - Interverranno alle serate di presentazione, il sindaco Nicola Tesi, l’assessore alla protezione civile Marco Biagini, lo studio Ecometrics redattore del Piano, l’ufficio comunale di Protezione civile ... Segnala valdinievoleoggi.it
Protezione civile. Nuovo piano verso il via libera - Oltre 30 volontari formati e pronti ad intervenire e 15 tecnici del comune pronti a reagire tempestivamente agli eventi straordinari e calamitosi. Si legge su lanazione.it