Proteggere il contorno occhi in inverno? Ecco come
La pelle del contorno occhi è molto sottile e delicata. Freddo, vento e sbalzi di temperatura dovuti a riscaldamenti possono screpolare e seccare questa zona. Se le occhiaie, le borse e gli eczemi sono il vostro cruccio, è bene seguire qualche regola per mantenere la pelle idratata e rimpolpata. SOS contorno occhi: correre ai ripari in inverno. Si tratta infatti di una zona del viso con la pelle più sottile del 40%. Inoltre, è povera di ghiandole sebacee. Non a caso è una delle zone che soffre prima di tutte i segni del tempo. Questo scarso sistema di protezione rende dunque la pelle facilmente disidratabile e meno elastica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
