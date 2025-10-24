Proseguono i controlli dei Carabinieri nei parchi identificate 43 persone
Nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e delle sue articolazioni territoriali, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Proseguono i controlli ad “Alto Impatto” da parte dei carabinieri di Latina - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono i controlli dei Carabinieri lungo il litorale della Capitale contro degrado e illegalità. Nel corso dell’ultima attività sono stati arrestati 2 soggetti e altri 7 sono stati denunciati per abbandono di rifiuti pericolosi, guida in stato di ebbrezza, possesso di ar - X Vai su X
Controlli dei carabinieri nei parchi cittadini modenesi: identificate 43 persone - Nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Mode ... Lo riporta sassuolo2000.it
Follia a Mantova: 59enne veronese alla guida con tasso alcolemico da coma, denunciato - Mantova, un 59enne di Valeggio fermato dai Carabinieri con tasso alcolemico 11 volte oltre il limite, patente ritirata e denuncia. Secondo nordest24.it
Carabinieri in campo sul territorio. Un arresto, denunce e sanzioni - Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri, nell’ambito dell’operazione ad alto impatto coordinata dal ... Riporta msn.com