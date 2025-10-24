Proseguono i controlli dei Carabinieri nei parchi identificate 43 persone

24 ott 2025

Nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e delle sue articolazioni territoriali, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

