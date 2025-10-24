Proseguono i cantieri in autostrada nuove chiusure notturne in arrivo sull' A26

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26.Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 26 alle 4 di lunedì 27 ottobre sarà infatti chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, in direzione nord. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Arona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

VIDEO ? "Proseguono a pieno ritmo i lavori a #Cervo, tra cantieri appena affidati, interventi in corso e opere prossime alla conclusione" Dal Villaggio dei Fiori alla #pistaciclabile, passando per l’asilo nido e il centro storico Il punto del sindaco Lina C - facebook.com Vai su Facebook

Nuova barriera autostradale e lavori in galleria, il sindaco di Breil scrive al collega Di Muro - Nel mirino la pericolosità delle rampe di accesso all'A10, gli ingorghi e i lavori ancora non finiti dopo tre anni e mezzo ... Segnala riviera24.it

Autostrade, pedaggi meno cari da gennaio 2026 e rimborsi in caso di cantieri - Diverse novità sono in arrivo sui pedaggi dei percorsi autostradali e ad annunciarli è stato il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, durante la presentazione ... corriere.it scrive

Autostrade, di quanto si abbassano i pedaggi dal 2026 e come funzionano i rimborsi in caso di cantieri - Da gennaio pedaggi autostradali meno cari almeno dello 0,5% se i concessionari non fanno investimenti o non vengono soddisfatti determinati livelli qualitativi, ad esempio sul traffico e la ... Segnala ilmessaggero.it