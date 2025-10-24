Prosegue la mobilitazione alla Pierburg i sindacati | L' azienda continua a soffocare la discussione sindacale
“La Pierburg e la Rheinmetall continuano a soffocare la discussione sindacale, in barba a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, ma soprattutto in barba ai leali rapporti che dovrebbero esserci fra sindacati e azienda. Nessuna discussione, nessuna notizia ufficiale se non poche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Prosegue a Bari la mobilitazione di studenti e associazioni in sostegno al popolo palestinese. Nelle prime ore del pomeriggio si è svolta una nuova manifestazione che ha preso le mosse dalla centrale piazza Umberto per concludersi al varco Dogana del - facebook.com Vai su Facebook
Prosegue mobilitazione a Roma,occupati anche licei Kant e Plinio. Al Tullio Levi Civita, 'blocchiamo tutto anche nelle scuole' #ANSA - X Vai su X
Crisi Pierburg (Rheinmetall) – I lavoratori dichiarano la mobilitazione permanente: “No alla svendita dell’industria italiana” - Crisi Pierburg (Rheinmetall) – I lavoratori dichiarano la mobilitazione permanente: “No alla svendita dell’industria italiana” ... Come scrive livornopress.it