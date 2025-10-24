prosegue il grande scavo sui monti del mega gasdotto appenninico

Proseguono a pieno ritmo i lavori per il super gasdotto che per il tratto “Foligno- Sestino“ attraversa il territorio dei Comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. Ad Apecchio (interessato per 10,88 km) i lavori sono iniziati i primi di agosto. "La Snam è arrivata – scrive in una nota l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) –. E con lei i primi problemi legati al supergasdotto appenninico, un tubo di oltre 1,20 cm che dovrebbe trasportare gas ad altissima pressione (75 atmosfere). Per venderlo non si sa bene a chi – dice il Comitato –, perché questo vettore combustibile fossile serve all’Europa settentrionale, orba del gasdotto North Stream". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

