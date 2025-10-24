Proposta delle due Asl per la Provincia | domani l' incontro ad Agropoli

Domani, sabato 25 ottobre, alle ore 17:00, presso la sede del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Agropoli, in via Iscalonga, si terrà un incontro pubblico dedicato alla proposta di istituire due ASL nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di garantire una gestione sanitaria più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

