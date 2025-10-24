ProPal scatenati alta tensione a Roma Cerno | ecco chi sta con Hamas

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione a Roma tra i manifestanti del corteo ProPal e gli agenti del reparto mobile. Dopo il divieto non ascoltato di rimanere in presidio, idranti sono stati azionati in direzione della testa del corteo. ''Assassini, assassini'', la risposta dei partecipanti alla manifestazione. Bandiere, cori e striscioni contro lo stato di Israele. In centinaia si sono radunati in piazza Verdi, nel quartiere Parioli di Roma, per la manifestazione promossa da diverse associazioni, tra cui i movimenti filo palestinesi, Potere al popolo, il movimento per il diritto all'abitare e l'Unione sindacale di base. In aria, oltre alle bandiere palestinesi, sventolano quelle dell'Usb, di Potere al popolo, Cambiare rotta e Osa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

