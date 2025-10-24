Propaganda Live Daria Bignardi torna su La7 Anticipazioni e ospiti di stasera venerdì 24 ottobre 2025
Torna l’appuntamento del venerdì con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi che unisce satira, reportage e approfondimento sull’attualità italiana e internazionale. La puntata del 24 ottobre 2025 porta in studio un ritorno attesissimo: Daria Bignardi, volto storico de Le Invasioni Barbariche, pronta a commentare il presente e a presentare il suo nuovo libro. Indice. Dove e quando vedere Propaganda Live. Propaganda Live 24 ottobre 2025 anticipazioni – Ospiti e temi della puntata Daria Bignardi: conversazione sull’attualità e presentazione del nuovo libro. Il reportage dal Veneto. Monologhi e comicità civile. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
