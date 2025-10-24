Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 24 ottobre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite in studio la scrittrice e giornalista Daria Bignardi, che commenterà l’attualità e presenterà il suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 24 ottobre 2025