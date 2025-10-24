Pronostico Real Sociedad-Siviglia | entrambe riprendono il discorso
Real Sociedad-Siviglia è una gara della decima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico L’anticipo della decima giornata della Liga spagnola mette di fronte due formazioni che oggettivamente, dall’inizio dell’anno, avrebbero potuto fare meglio. Soprattutto la Real Sociedad, ovviamente, ferma a quota sei punti e al diciottesimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, i baschi alla fine non andranno in Segunda Division per evidenti motivi e hanno pure il tempo di rimettere le cose a posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Real Madrid-Juventus: pronostico, probabili formazioni, dove vederla. Tutto sulla sfida di Champions League Al Bernabeu una sfida cruciale sia per le ambizioni europee bianconere che per il futuro di Igor Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Real-Juve, Tudor si gioca tutto al Bernabeu: il pronostico - X Vai su X
Pronostico Real Sociedad vs Siviglia – 24 Ottobre 2025 - La sfida tra Real Sociedad e Siviglia, valida per la La Liga, è in programma il 24 Ottobre 2025 alle 21:00 alla Reale Arena. Lo riporta news-sports.it
Pronostico Real Sociedad-Siviglia 24 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Liga Spagnola - Siviglia, sfida cruciale di La Liga in programma venerdì 24 ottobre alle 21:00: focus su scommesse e stato di forma delle squadre. bottadiculo.it scrive
Real Sociedad-Siviglia live: streaming gratis e diretta tv del match di Liga - La sfida fra i baschi e gli andalusi apre così la decima giornata di Liga Spagnola, quella che porterà al ... Secondo msn.com