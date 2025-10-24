Pronostico Monaco-Tolosa | primo sorriso per il nuovo tecnico

Monaco-Tolosa è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Fino al momento la cura Pocognoli, dentro al Monaco, non ha sortito l’effetto sperato. Sì, non sono arrivate delle sconfitte, e anche in Champions League il pareggio contro il Tottenham è servito a muovere la classifica, ma la classica scossa no, quella non c’è stata. Ma è arrivato il momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Monaco, contro un Tolosa in forma – due vittorie nelle ultime due partite e un momento negativo messo alle spalle – il lusso di non vincere, per svariati motivi, non se lo può prendere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

