Pronostico Milan-Pisa | Allegri può consolidare la vetta
Milan-Pisa è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La vittoria sulla Fiorentina, domenica scorsa, ha permesso al Milan di scavalcare in un colpo solo il Napoli e la Roma – sconfitte rispettivamente da Torino e Inter – di raggiungere quota 16 punti e di prendersi la vetta (solitaria) della classifica della Serie A. (Ansa) – Ilveggente.it La squadra di Massimiliano Allegri, dopo sette giornate di campionato, guarda dunque tutti dall’alto verso il basso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
